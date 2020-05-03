Лукашенко напомнил о плане реагирования на активность НАТО
- Reuters
«Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что Минск немного откорректировал этот план после того, когда было заявлено, что «НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее».
«Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
В конце марта Лукашенко обсудил с руководителями силовых ведомств страны вопрос реагирования на учения НАТО «Защитник Европы».