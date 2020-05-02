В Приднестровье более 500 человек заразились коронавирусом

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В Приднестровье выявлен 21 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 516.

«В лабораториях Тирасполя и Кишинёва были отработаны направленные на исследование пробы. Положительный результат по 21 из них, две остаются в работе, остальные — отрицательные», — приводит РИА Новости сообщение местного оперативного штаба.

По данным штаба, всего коронавирус лабораторно подтверждён у 516 жителей Приднестровья, 22 человека скончались, 89 пациентов выздоровели.

Ранее глава МВД Молдавии Павел Войку сообщил, что болен коронавирусом в лёгкой форме.

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