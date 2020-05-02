Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 11,4 тысячи
- Reuters
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«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 2 мая на Украине 11 411 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев», — говорится в сообщении.
Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (1745), следом идёт Киев с 1494 случаями заражения COVID-19.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.