Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 11,4 тысячи

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине составило 11 411. Об этом говорится в сообщении Минздрава Украины в Facebook.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 2 мая на Украине 11 411 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев», — говорится в сообщении.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (1745), следом идёт Киев с 1494 случаями заражения COVID-19.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.