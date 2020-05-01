На Украине два человека погибли при крушении одномоторного самолёта

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В Днепропетровской области Украины разбился одномоторный самолёт. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
На Украине два человека погибли при крушении одномоторного самолёта
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«В 16:26 спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населённого пункта. От службы «103» сообщили об аварии (падении) одномоторного малого воздушного судна «ГРУМАН» (на четыре места) с последующим горением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в результате аварии погибли два человека».

Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в американском штате Невада.

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