Число заразившихся коронавирусом в ДНР достигло 100
- РИА Новости
Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
«Всего на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано и подтверждено 100 случаев COVID-19», — заявили в Минздраве.
В том числе за последние сутки выявили четыре случая заражения.
По данным министерства, выздоровели от коронавируса 11 человек, ещё трое скончались.
22 апреля в ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом.