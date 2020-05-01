Число заразившихся коронавирусом в ДНР достигло 100

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике подтвердили 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
Число заразившихся коронавирусом в ДНР достигло 100
  • РИА Новости

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«Всего на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано и подтверждено 100 случаев COVID-19», — заявили в Минздраве.

В том числе за последние сутки выявили четыре случая заражения.

По данным министерства, выздоровели от коронавируса 11 человек, ещё трое скончались.

22 апреля в ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом.

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