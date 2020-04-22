В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

В самопровозглашённой Донецкой народной республике зафиксирован первый летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Минздрав ДНР.

«Пациент 60 лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжёлом состоянии с первоначальным диагнозом «пневмония». В ходе лечения был произведён забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию. К сожалению, пациента спасти не удалось», — заявили в пресс-службе.

Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.

Ранее в Минздраве республики заверили, что контролируют ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.