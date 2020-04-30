В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 846 человек

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За сутки в Белоруссии коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 846 человек.
В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 846 человек
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что общее число инфицированных возросло до 14 027. 

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — добавили в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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