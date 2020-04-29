МИД России анонсировал онлайн-встречу министров в нормандском формате

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Видеоконференция министров иностранных дел в нормандском формате состоится 30 апреля. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России анонсировал онлайн-встречу министров в нормандском формате
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«30 апреля, завтра, глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата», — сказала она.

По словам дипломата, планируется обсудить ход выполнения минского комплекса мер и решений «парижского саммита», который состоялся в декабре 2019 года.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявлял о планах проведения такой видеоконференции. 

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