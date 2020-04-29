МИД России анонсировал онлайн-встречу министров в нормандском формате

Видеоконференция министров иностранных дел в нормандском формате состоится 30 апреля. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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РИА Новости