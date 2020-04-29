В Госдуме оценили заявление главы «Оператора ГТС Украины» о «Северном потоке — 2»

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что для того, чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2», будет приложен максимум усилий.

«Это высказывание ничего не стоит, потому что большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы «Северный поток ­— 2» был запущен в полном объёме. Не заинтересованы Соединённые Штаты по причине конкуренции и теоретической возможности продажи своего сжиженного газа в Европу по завышенной цене и Украина, которая просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая США», — считает Чепа.

Депутат уверен, что остановка строительства «Северного потока — 2» «больше никому не интересна».

«Никакие стратегические и геополитические интересы не нарушены. Это взаимный интерес всех европейских стран — получать более дешёвый газ», — добавил он.

Ранее Макогон прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока».