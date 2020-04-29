На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока».

Он отметил, что после запуска первой нитки «Турецкого потока» украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м в год транзита, а после запуска второй нитки и окончания строительства газопровода Болгария — Сербия — Венгрия ожидается потеря ещё 15 млрд куб. м.

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.



«Поэтому после окончания этих проектов у «Газпрома» будет возможность полностью отказаться от транзита по Украине. Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2», так как этот проект имеет явный политический характер и идёт вразрез с европейскими принципами солидарности», — заявил он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован.

Министр напомнил, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, который реализуют несколько мировых компаний.

В марте ФАН со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG сообщало, что компания имеет все необходимые финансовые средства для реализации морского газопровода «Северный поток — 2» и его дальнейшей эксплуатации.