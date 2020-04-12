Новак: «Северный поток — 2» однозначно будет реализован

Короткая ссылка
Министр энергетики России Александр Новак в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет реализован.
Новак: «Северный поток — 2» однозначно будет реализован
  • РИА Новости

Министр напомнил, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, который реализуют несколько мировых компаний.

«Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — приводит его слова ТАСС.

В марте ФАН со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG сообщал, что компания имеет все необходимые финансовые средства для реализации морского газопровода «Северный поток — 2» и его дальнейшей эксплуатации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить