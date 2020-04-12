Новак: «Северный поток — 2» однозначно будет реализован
- РИА Новости
Министр напомнил, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, который реализуют несколько мировых компаний.
«Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — приводит его слова ТАСС.
В марте ФАН со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG сообщал, что компания имеет все необходимые финансовые средства для реализации морского газопровода «Северный поток — 2» и его дальнейшей эксплуатации.