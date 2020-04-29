На Украине с 1 мая вновь начнут работать продовольственные рынки

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Украинское правительство приняло решение разрешить работу продовольственных рынков в стране с 1 мая, несмотря на продление карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине с 1 мая вновь начнут работать продовольственные рынки
  • Reuters

Как сообщает «СТРАНА.ua», соответствующее решение на очередном заседании утвердил кабинет министров Украины.

Согласно распоряжению правительства, работа рынков разрешается только при условии соблюдения санитарных норм продавцами и посетителями.

Уточняется, что, в частности, все находящиеся на территории торговых площадей должны иметь индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о решении продлить введённые в стране карантинные меры до 11 мая.

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