На Украине с 1 мая вновь начнут работать продовольственные рынки
- Reuters
Как сообщает «СТРАНА.ua», соответствующее решение на очередном заседании утвердил кабинет министров Украины.
Согласно распоряжению правительства, работа рынков разрешается только при условии соблюдения санитарных норм продавцами и посетителями.
Уточняется, что, в частности, все находящиеся на территории торговых площадей должны иметь индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о решении продлить введённые в стране карантинные меры до 11 мая.