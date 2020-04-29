В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 973 человек

Короткая ссылка
За сутки в Белоруссии коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 973 человек.
В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 973 человек
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

По данным агентства, это максимальный суточный прирост инфицированных с момента выявления коронавируса на территории Белоруссии.

Уточняется, что всего инфицированных в республике 13,2 тыс. За сутки число погибших от COVID-19 в стране увеличилось до 84.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить