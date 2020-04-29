В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 973 человек

За сутки в Белоруссии коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 973 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

По данным агентства, это максимальный суточный прирост инфицированных с момента выявления коронавируса на территории Белоруссии.

Уточняется, что всего инфицированных в республике 13,2 тыс. За сутки число погибших от COVID-19 в стране увеличилось до 84.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.