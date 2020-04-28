Пожар в чернобыльской зоне локализован

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Два последних очага пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализованы.
Пожар в чернобыльской зоне локализован
  • Reuters

«По состоянию на 14:00 28 апреля два последних пожарных кластера локализовали в зоне отчуждения возле села Кривая Гора и сёл Рудьки и Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории зоны отчуждения локализован», — говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.

Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений, отмечается в сообщении.

Ранее на Украине рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне.

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