Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.

Об этом Зеленский сказал в ходе своего видеообращения к жителям страны, опубликованного в Facebook.

«Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу», — заявил украинский лидер.

По его словам, украинское правительство рассмотрит возможность открытия рынков в ходе ближайшего заседания 29 апреля.

Ранее на Украине число заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс.