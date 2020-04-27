Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
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Об этом Зеленский сказал в ходе своего видеообращения к жителям страны, опубликованного в Facebook.
«Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу», — заявил украинский лидер.
По его словам, украинское правительство рассмотрит возможность открытия рынков в ходе ближайшего заседания 29 апреля.
Ранее на Украине число заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс.