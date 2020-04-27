Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
  • Pixabay

Об этом Зеленский сказал в ходе своего видеообращения к жителям страны, опубликованного в Facebook.

«Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу», — заявил украинский лидер.

По его словам, украинское правительство рассмотрит возможность открытия рынков в ходе ближайшего заседания 29 апреля.

Ранее на Украине число заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс.

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