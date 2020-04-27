На Украине число заразившихся коронавирусом превысило 9 тысяч

Короткая ссылка
На Украине по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом.
На Украине число заразившихся коронавирусом превысило 9 тысяч
  • Reuters

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины... В общей сложности 864 человека уже выздоровели, из них 169 медиков», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что возобновление работы Киевского метрополитена на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается не ранее 31 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить