На Украине число заразившихся коронавирусом превысило 9 тысяч

На Украине по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины... В общей сложности 864 человека уже выздоровели, из них 169 медиков», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что возобновление работы Киевского метрополитена на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается не ранее 31 мая.