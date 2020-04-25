Киевское метро возобновит работу не ранее 31 мая

Возобновление работы Киевского метрополитена на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается не ранее 31 мая.

Об этом информирует пресс-служба метрополитена в Telegram.

В сообщении говорится, что восстановление работы метро в украинской столице может произойти лишь через 30 дней после окончания карантина.

«Если всё пойдёт по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая», — цитирует пресс-службу метрополитена РИА Новости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский метрополитен с 17 марта временно приостанавливает перевозку пассажиров из-за коронавируса.