Киевское метро возобновит работу не ранее 31 мая
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба метрополитена в Telegram.
В сообщении говорится, что восстановление работы метро в украинской столице может произойти лишь через 30 дней после окончания карантина.
«Если всё пойдёт по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая», — цитирует пресс-службу метрополитена РИА Новости.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский метрополитен с 17 марта временно приостанавливает перевозку пассажиров из-за коронавируса.