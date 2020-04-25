Киевское метро возобновит работу не ранее 31 мая

Короткая ссылка
Возобновление работы Киевского метрополитена на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается не ранее 31 мая.
Киевское метро возобновит работу не ранее 31 мая
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба метрополитена в Telegram. 

В сообщении говорится, что восстановление работы метро в украинской столице может произойти лишь через 30 дней после окончания карантина.

«Если всё пойдёт по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая», — цитирует пресс-службу метрополитена РИА Новости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский метрополитен с 17 марта временно приостанавливает перевозку пассажиров из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить