Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба украинского президента.

Отмечается, что Зеленский и Макрон согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

Также украинский президент проинформировал французского коллегу о переговорах Киева с МВФ относительно начала новой программы сотрудничества фонда с Украиной.

«Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договорённостей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате», — указано в сообщении.

Ранее на Украине число заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс.