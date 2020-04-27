Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба украинского президента.
Отмечается, что Зеленский и Макрон согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.
Также украинский президент проинформировал французского коллегу о переговорах Киева с МВФ относительно начала новой программы сотрудничества фонда с Украиной.
«Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договорённостей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате», — указано в сообщении.
Ранее на Украине число заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс.