Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 8700

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 8773.

Об этом сообщает издание «Вечерний Гродно» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Елену Богдан.

Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 751 нового заражённого.

К настоящему моменту в Белоруссии зарегистрировано 63 летальных исхода из-за COVID-19.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение, что в некоторых школах страны учащимся необходимо носить маски и использовать антисептики.