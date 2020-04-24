Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 8700

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 8773.
Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 8700
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание «Вечерний Гродно» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Елену Богдан.

Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 751 нового заражённого. 

К настоящему моменту в Белоруссии зарегистрировано 63 летальных исхода из-за COVID-19.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение, что в некоторых школах страны учащимся необходимо носить маски и использовать антисептики.

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