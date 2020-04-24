Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 8700
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Об этом сообщает издание «Вечерний Гродно» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Елену Богдан.
Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 751 нового заражённого.
К настоящему моменту в Белоруссии зарегистрировано 63 летальных исхода из-за COVID-19.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение, что в некоторых школах страны учащимся необходимо носить маски и использовать антисептики.