В Казахстане умерла заражённая коронавирусом россиянка
- РИА Новости
«Сегодня зарегистрирован один летальный случай, 64-летняя пациентка. 15 апреля она доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, состояние с момента госпитализации было крайне тяжёлое. Была госпитализирована в реанимацию и переведена на искусственную вентиляцию легких. Установлено наличие коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя администрации казахстанской столицы Бахтияра Макена.
По его словам, с момента поступления состояние женщины ухудшалось из-за имеющихся сопутствующих заболеваний.
В Казахстане подтверждены 2334 случая заражения COVID-19.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане достигло 21.