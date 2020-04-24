В Казахстане умерла заражённая коронавирусом россиянка

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В Нур-Султане умерла заразившаяся коронавирусом COVID-19 гражданка России.
В Казахстане умерла заражённая коронавирусом россиянка
  • РИА Новости

«Сегодня зарегистрирован один летальный случай, 64-летняя пациентка. 15 апреля она доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, состояние с момента госпитализации было крайне тяжёлое. Была госпитализирована в реанимацию и переведена на искусственную вентиляцию легких. Установлено наличие коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя администрации казахстанской столицы Бахтияра Макена.

По его словам, с момента поступления состояние женщины ухудшалось из-за имеющихся сопутствующих заболеваний.

В Казахстане подтверждены 2334 случая заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане достигло 21.

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