На Украине открыли дело против мэра Ивано-Франковска

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об открытии уголовного дела против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива из-за призыва вывезти ромов из города.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в Facebook.

«По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)», — приводит слова министра пресс-служба.

Отмечается, что министр также заявил о недопустимости деления граждан Украины по этническому признаку и указал, что ромы такие же граждане страны, как и Марцинкив.

Ранее Аваков заявил, что полиция оштрафовала трёх священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье, несмотря на карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.