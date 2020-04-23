Fitch понизило рейтинг Украины

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до «B» со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

«Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Украины с позитивного на стабильный и подтвердило РДЭ на уровне «B», — говорится в сообщении.

По мнению агентства, повышенные макроэкономические и финансовые риски, связанные с беспрецедентным глобальным шоком «частично изменят в худшую сторону прогресс Украины в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризисов 2014-2015 годов».

Ранее агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта «С».

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