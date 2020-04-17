Fitch понизило рейтинг Аргентины до дефолтного уровня

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта «С».
Fitch понизило рейтинг Аргентины до дефолтного уровня
  • Reuters

Об этом говорится в релизе агентства.

«Понижение рейтинга Аргентины до «С» указывает на то, что процесс «переоформление проблемного долга (DDE)» начался после объявления властями о реструктуризации внешних облигаций», — указывается в заявлении.

Fitch полагает, что дефолт по платежам будет неизбежным, если договорённость с держателями долга не будет достигнута в ближайшие недели.

В ноябре 2019 года президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не намерен использовать $12 млрд, которые остались доступны из кредитной линии МВФ, открытой в 2018 году.

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