У хоккеиста из команды Лукашенко нашли коронавирус

Хоккеист команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт.

Она отметила, что Лукашенко не контактировал недавно с хоккеистом.

Эйсмонт добавила, что Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, так как в этом, по её словам, нет необходимости.

Ранее Лукашенко в ходе визита в Могилёвскую область заявил, что его методику борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 критикуют, чтобы «укусить» белорусского лидера.