Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая
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«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет вооружённым силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки», — приводит РИА Новости слова Хренина.
Он отметил, что для Белоруссии «военные парады — это дань героизму и стойкости... народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков».
По его словам, принимаемые меры обеспечивают поддержание эпидемиологической обстановки в Вооружённых силах Белоруссии на должном уровне.
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запланированные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне мероприятия.