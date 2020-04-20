Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая
  • © MOD Russia/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет вооружённым силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки», — приводит РИА Новости слова Хренина.

Он отметил, что для Белоруссии «военные парады — это дань героизму и стойкости... народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков».

По его словам, принимаемые меры обеспечивают поддержание эпидемиологической обстановки в Вооружённых силах Белоруссии на должном уровне.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запланированные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне мероприятия.

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