На Украине проводят антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров в стране.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост на странице Авакова в Facebook.

«Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу», — написал он.

Также Аваков добавил, что из-за бесснежной зимы лесная, особенно хвойная, подстилка подвержена пожарам.

«Всё это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то — спрятать огнём свои грязные делишки. Мы это очень ясно всё понимаем. И мириться не намерены — принимаем меры», — добавил министр.

Ранее Аваков заявил, что сильный ветер мешает ликвидации лесных пожаров в чернобыльской зоне.