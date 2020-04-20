На Украине проводят антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров в стране.
На Украине проводят антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров
  • © Арсен Аваков
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост на странице Авакова в Facebook. 

«Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу», — написал он.

Также Аваков добавил, что из-за бесснежной зимы лесная, особенно хвойная, подстилка подвержена пожарам.

«Всё это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то — спрятать огнём свои грязные делишки. Мы это очень ясно всё понимаем. И мириться не намерены — принимаем меры», — добавил министр.

Ранее Аваков заявил, что сильный ветер мешает ликвидации лесных пожаров в чернобыльской зоне.

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