Сильный ветер мешает ликвидации пожара в чернобыльской зоне
- Reuters
«По итогам работы вчера и ночью утром провели облёт зон пожаров. По чернобыльской зоне: из четырёх очагов один локализован. По житомирской: из четырёх локализовано два. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру: до 20 м/с — это сильный ветер», — написал Аваков в Twitter.
При этом он отметил, что «наземные силы и авиация работают как надо».
Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне.