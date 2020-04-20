Сильный ветер мешает ликвидации пожара в чернобыльской зоне

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что сильный ветер мешает ликвидации лесных пожаров в чернобыльской зоне.

«По итогам работы вчера и ночью утром провели облёт зон пожаров. По чернобыльской зоне: из четырёх очагов один локализован. По житомирской: из четырёх локализовано два. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру: до 20 м/с — это сильный ветер», — написал Аваков в Twitter.

При этом он отметил, что «наземные силы и авиация работают как надо».

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне.