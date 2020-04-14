Правительство Грузии призвало продлить режим ЧП до 10 мая

Правительство Грузии намерено обратиться к президенту с целью продления в стране режима чрезвычайного положения до 10 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

«Мы обратимся к президенту, чтобы она в ближайшее время обратилась в парламент о продлении чрезвычайного положения до 10 мая», — цитирует Sputnik Грузия Гахарию.

Также премьер сообщил, что с вечера 15 апреля вводится запрет на въезд в Тбилиси, Рустави, Батум и Кутаиси и выезд из этих городов.

По последним данным, в Грузии коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 296 человек, из них 69 пациентов выздоровели, трое скончались.

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима ЧП из-за коронавирусной инфекции COVID-19.