Президент Грузии подписала указ о введении режима ЧП

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «Рустави 2».

«Ситуация серьёзна. Мы должны ожидать, что она будет ещё хуже. Пока что нет способа излечить болезнь... я принимаю решение и объявляю чрезвычайное положение на территории всей Грузии. Это решение вступает в силу с начала объявления», — заявила она.

Ранее власти Грузии призвали Зурабишвили ввести режим чрезвычайного положения на один месяц из-за коронавируса.

20 марта грузинские власти объявили, что с 21-го числа Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.