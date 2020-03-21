Грузия вводит режим чрезвычайного положения на один месяц в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

«Для достижения цели — сдерживания вируса — правительство Грузии обращается к президенту с предложением объявить чрезвычайное положение сроком на месяц», — цитирует его Sputnik Грузия.

Как уточняется, ЧП будет объявлено после заседания парламента.

Гахария отметил, что в Грузии на этом этапе «не вводятся комендантский час и строгие карантинные требования».

Как стало известно ранее, с 21 марта Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.