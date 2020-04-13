Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило тысячу

В Казахстане зарегистрировано ещё 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число — 1091.

Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии.

За сутки зарегистрировано ещё 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане — 3, в Алма-Ате — 99, в Карагандинской области — 1, в Алма-Атинской области — 1, в Акмолинской области — 2, в Западно-Казахстанской области — 2, в Туркестанской области — 1, в Атырауской области — 3.

Накануне сообщалось, что в Казахстане число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 880.