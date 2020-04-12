В Казахстане число случаев коронавируса достигло 880
- Reuters
«Всего 880 случаев заболевания в Казахстане», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что «зарегистрированы ещё 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией».
«В Нур-Султане — два случая, Алма-Ате — восемь, Мангистауской области — один, Чимкенте — три, Западно-Казахстанской области — один», — сообщили в оперативном штабе.
Десять человек скончались от последствий заражения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.