В Казахстане число случаев коронавируса достигло 880

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В Казахстане число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 880. Об этом сообщил оперативный штаб страны, публикующий официальную информацию о ситуации с коронавирусом.
В Казахстане число случаев коронавируса достигло 880
  • Reuters

«Всего 880 случаев заболевания в Казахстане», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «зарегистрированы ещё 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией».

«В Нур-Султане — два случая, Алма-Ате — восемь, Мангистауской области — один, Чимкенте — три, Западно-Казахстанской области — один», — сообщили в оперативном штабе.

Десять человек скончались от последствий заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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