В Армении планируют продлить режим ЧП на 30 дней
- Reuters
Об этом информирует Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Отмечается, что с предложением о продлении режима ЧП выступил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
В свою очередь, Пашинян дал указание кабмину подготовить соответствующее решение, после принятия которого правительство, согласно Конституции республики, созовёт внеочередное заседание парламента.
16 марта в Армении ввели режим ЧП на месяц из-за коронавируса.