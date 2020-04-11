В Армении планируют продлить режим ЧП на 30 дней

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил подготовить новое решение правительства о продлении режима чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса на 30 дней.

Об этом информирует Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Отмечается, что с предложением о продлении режима ЧП выступил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

В свою очередь, Пашинян дал указание кабмину подготовить соответствующее решение, после принятия которого правительство, согласно Конституции республики, созовёт внеочередное заседание парламента.

16 марта в Армении ввели режим ЧП на месяц из-за коронавируса.