В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне
- Reuters
Как отметила пресс-служба ведомства, к тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единицы техники, включая три самолёта и три вертолёта.
«По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств», — говорится в заявлении.
4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. Возгорание не удаётся потушить до сих пор.
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