Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 339
- РИА Новости
«На 11 апреля 2020 года по республике зарегистрирован 41 новый случай подтверждённой СOVID-19», — цитирует его РИА Новости.
По словам представителя штаба, 12 новых инфицированных — медработники.
Таким образом, количество заражённых COVID-19 в Киргизии достигло 339. Пять пациентов скончались.
Ранее власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
8 апреля профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.