Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 339

Представитель киргизского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 339.

РИА Новости

«На 11 апреля 2020 года по республике зарегистрирован 41 новый случай подтверждённой СOVID-19», — цитирует его РИА Новости. По словам представителя штаба, 12 новых инфицированных — медработники. Таким образом, количество заражённых COVID-19 в Киргизии достигло 339. Пять пациентов скончались. Ранее власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 8 апреля профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.