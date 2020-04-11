Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 339

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Представитель киргизского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил, что число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 339.
Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 339
  • РИА Новости

«На 11 апреля 2020 года по республике зарегистрирован 41 новый случай подтверждённой СOVID-19», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя штаба, 12 новых инфицированных — медработники.

Таким образом, количество заражённых COVID-19 в Киргизии достигло 339. Пять пациентов скончались. 

Ранее власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

8 апреля профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн  в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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