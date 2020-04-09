Число инфицированных COVID-19 в Белоруссии выросло до 1486
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные официального интернет-ресурса по информированию населения по вопросам распространения коронавируса в Белоруссии.
Отмечается, что по состоянию на 9 апреля 2020 года на стационарном лечении находится 1331 человек, у большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или среднетяжёлой форме.
После прохождения лечения выздоровели 139 человек, скончались 16.
В Белоруссии проведено около 49 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
Ранее сообщалось, что у 15 сотрудников трёх субподрядных организаций, которые приехали на строительство Белорусской АЭС, выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.