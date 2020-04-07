«Росатом» рассказал о подготовке к пуску блока №1 Белорусской АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв рассказал о подготовке к пуску блока №1 Белорусской АЭС.

Как он отметил в видеообращении к работникам российской атомной отрасли, подготовка к пуску находится на финальном этапе.

«Работы энергоблоке №1 находятся в самой горячей, финальной стадии», — цитирует Лихачёва РИА Новости.

По его словам, 31 марта прошла приёмка инженерно-технических средств физической защиты блока. Теперь он готов к завозу топлива.

«5 апреля энергоблок был взят под охрану сотрудниками МВД Республики Беларусь», — добавил Лихачёв.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, преподаватель Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в атомной энергетике страны.