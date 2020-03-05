Эксперт оценил ситуацию в российской атомной энергетике

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию в атомной энергетике страны.

По его мнению, отрасль является залогом развития российской экономики.

«Атомная энергетика может тянуть за собой многие другие отрасли. Самым ярким примером является атомный флот, благодаря которому появился такой проект, как Северный морской путь. Не зря «Росатом» является одним из кураторов этого стратегического проекта», — подчеркнул Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что в атомной сфере у России есть безусловное технологическое преимущество, которое нужно поддерживать и развивать. 

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