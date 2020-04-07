В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 861

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 861.
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 861
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-ресурс для информирования населения Белоруссии по вопросам COVID-19.

«Ситуация в Белоруссии: госпитализированы 794, выздоровели 54, умерли 13», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за всё время в Белоруссии проведено около 43 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема коронавирусной инфекции COVID-19 связана с экономикой страны и с будущим существованием республики.

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