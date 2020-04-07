В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 861
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-ресурс для информирования населения Белоруссии по вопросам COVID-19.
«Ситуация в Белоруссии: госпитализированы 794, выздоровели 54, умерли 13», — говорится в заявлении.
Отмечается, что за всё время в Белоруссии проведено около 43 тыс. тестов на коронавирус.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема коронавирусной инфекции COVID-19 связана с экономикой страны и с будущим существованием республики.