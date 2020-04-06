Число жертв коронавируса на Украине возросло до 39

Короткая ссылка
Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией на Украине возросло до 39, после того как в Черновицкой области скончался 72-летний пациент с COVID-19.
Число жертв коронавируса на Украине возросло до 39
  • globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«72-летний мужчина из села Годылов неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение», — говорится в заявлении в Facebook.

Всего в регионе 248 случаев заражения коронавирусом.

Утром 6 апреля Минздрав Украины сообщал о 38 летальных исходах от коронавируса.

Всего в стране зафиксировано 1319 заболевших COVID-19.

Ранее власти Киева запретили находиться на улице без медицинских масок из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить