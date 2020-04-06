Число жертв коронавируса на Украине возросло до 39

Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией на Украине возросло до 39, после того как в Черновицкой области скончался 72-летний пациент с COVID-19.

globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. «72-летний мужчина из села Годылов неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение», — говорится в заявлении в Facebook. Всего в регионе 248 случаев заражения коронавирусом. Утром 6 апреля Минздрав Украины сообщал о 38 летальных исходах от коронавируса. Всего в стране зафиксировано 1319 заболевших COVID-19. Ранее власти Киева запретили находиться на улице без медицинских масок из-за риска заражения коронавирусной инфекцией. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.