Число жертв коронавируса на Украине возросло до 39
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Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
«72-летний мужчина из села Годылов неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение», — говорится в заявлении в Facebook.
Всего в регионе 248 случаев заражения коронавирусом.
Утром 6 апреля Минздрав Украины сообщал о 38 летальных исходах от коронавируса.
Всего в стране зафиксировано 1319 заболевших COVID-19.
Ранее власти Киева запретили находиться на улице без медицинских масок из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.