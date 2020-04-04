Азербайджан закрывает границы из-за COVID-19

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Оперативный штаб при кабмине Азербайджана заявил, что власти приняли решение закрыть границы страны из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Азербайджан закрывает границы из-за COVID-19
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанский штаб.

«В рамках мер, принимаемых против пандемии коронавируса в Азербайджане, с 00:00 (23:00 мск) 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля полностью приостанавливаются въезд и выезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное решение позволит отрегулировать возможности карантинных пунктов по приёму людей и повысить готовность больниц внутри страны.

Ранее власти Азербайджана в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничили для граждан возможность выходить из дома до 20 апреля.

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