В Азербайджане ограничили возможность выходить из дома

Власти Азербайджана в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничили для граждан возможность выходить из дома до 20 апреля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана «от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, местах постоянного и временного проживания до 20 апреля».

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 на всей территории страны вводится комендантский час.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.