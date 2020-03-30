В Азербайджане ограничили возможность выходить из дома
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.
В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана «от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, местах постоянного и временного проживания до 20 апреля».
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 на всей территории страны вводится комендантский час.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.