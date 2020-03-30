В Азербайджане ограничили возможность выходить из дома

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Власти Азербайджана в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничили для граждан возможность выходить из дома до 20 апреля.
В Азербайджане ограничили возможность выходить из дома
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана «от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, местах постоянного и временного проживания до 20 апреля».

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 на всей территории страны вводится комендантский час.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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