В Грузии вводят комендантский час

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на всей территории страны вводится комендантский час.
В Грузии вводят комендантский час
  • Reuters

Как сообщает Sputnik Грузия, это решение вступает в силу с 8:00 31 марта. 

Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00.

«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения», — добавил Гахария.

20 марта грузинские власти объявили, что с 21 марта Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии COVID-19.

Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.

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