В Грузии число заражённых коронавирусом увеличилось до 156

В Грузии за сутки выявлено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число инфицированных достигло 156.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что более 5 тыс. граждан Грузии находятся на карантине, почти все они прибыли на родину из других стран. Более 300 человек находятся в стационарах под наблюдением врачей.

В Грузии до 21 апреля действует режим чрезвычайного положения.

Ранее жительница Тбилиси Диана Матиашвили в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.