В Грузии число заражённых коронавирусом увеличилось до 156
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что более 5 тыс. граждан Грузии находятся на карантине, почти все они прибыли на родину из других стран. Более 300 человек находятся в стационарах под наблюдением врачей.
В Грузии до 21 апреля действует режим чрезвычайного положения.
Ранее жительница Тбилиси Диана Матиашвили в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.