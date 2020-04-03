Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 1072

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине возросло до 1072, скончались 27 заболевших. Об этом сообщает украинский Минздрав.

«Подтверждено 1072 случая COVID-19 (по состоянию на 22:00, 3 апреля). Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 на Украине», — говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

Ещё 23 заболевших выздоровели.

Ранее сообщалось о 942 лабораторно подтверждённых случаях заражения коронавирусом и 23 летальных исходах на Украине.

Глава МВД Украины Арсен Аваков допустил продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.