На Украине за сутки обнаружили 138 новых случаев коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина» в Telegram-канале, верифицированном Министерством здравоохранения Украины.
«По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля на Украине 942 лабораторно подтверждённых случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев», — говорится в заявлении.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.