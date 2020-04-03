На Украине за сутки обнаружили 138 новых случаев коронавируса

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На Украине за сутки зафиксировали 138 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине за сутки обнаружили 138 новых случаев коронавируса
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» в Telegram-канале, верифицированном Министерством здравоохранения Украины.

«По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля на Украине 942 лабораторно подтверждённых случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев», — говорится в заявлении.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.

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