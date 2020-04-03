На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило «Громадське».
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
  • Reuters

По его словам, Украина «не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца». 

«По нашим подсчётам, за три недели те, кто уже сейчас болеет COVID-19, должны выздороветь, а введённые ограничения помешают болезни распространяться», — сказал он.

Как отметил премьер, в конце апреля правительство будет ослаблять ограничения, если будет снижение заболеваемости.

Ограничения будут сниматься в несколько этапов.

На Украине за сутки зафиксировали 138 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить