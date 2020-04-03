На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило «Громадське».

По его словам, Украина «не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца».

«По нашим подсчётам, за три недели те, кто уже сейчас болеет COVID-19, должны выздороветь, а введённые ограничения помешают болезни распространяться», — сказал он.

Как отметил премьер, в конце апреля правительство будет ослаблять ограничения, если будет снижение заболеваемости.

Ограничения будут сниматься в несколько этапов.

На Украине за сутки зафиксировали 138 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.