Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли

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Принятый Верховной радой закон об открытии на Украине рынка сельскохозяйственных земель является «сдачей» страны «зарубежным мошенникам», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли
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«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» — написала она в своём Facebook.

Тимошенко отметила, что закон был принят «по-воровски» поздней ночью и в разгар эпидемии коронавируса.

«Власть не остановили ни полное неприятие такого решения гражданами, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти 400 советов разных уровней», — подчеркнула депутат.

По её мнению, таким образом 72% территории Украины отдали «зарубежным мошенникам».

Она также пообещала привлечь к ответственности «каждого, кто стоял за этой аферой».

Ранее Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отмечал, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель на Украине навязан внешним управлением Международного валютного фонда.

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