Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли
- globallookpress.com
«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» — написала она в своём Facebook.
Тимошенко отметила, что закон был принят «по-воровски» поздней ночью и в разгар эпидемии коронавируса.
«Власть не остановили ни полное неприятие такого решения гражданами, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти 400 советов разных уровней», — подчеркнула депутат.
По её мнению, таким образом 72% территории Украины отдали «зарубежным мошенникам».
Она также пообещала привлечь к ответственности «каждого, кто стоял за этой аферой».
Ранее Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отмечал, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель на Украине навязан внешним управлением Международного валютного фонда.