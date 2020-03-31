Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли

Принятый Верховной радой закон об открытии на Украине рынка сельскохозяйственных земель является «сдачей» страны «зарубежным мошенникам», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» — написала она в своём Facebook.

Тимошенко отметила, что закон был принят «по-воровски» поздней ночью и в разгар эпидемии коронавируса.

«Власть не остановили ни полное неприятие такого решения гражданами, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти 400 советов разных уровней», — подчеркнула депутат.

По её мнению, таким образом 72% территории Украины отдали «зарубежным мошенникам».

Она также пообещала привлечь к ответственности «каждого, кто стоял за этой аферой».

Ранее Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отмечал, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель на Украине навязан внешним управлением Международного валютного фонда.