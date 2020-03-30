На Украине назначили нового министра финансов

Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.

Об этом сообщает «Громадське».

Отмечается, что за его назначение проголосовали 256 депутатов.

Марченко находится на государственной службе с 2002 года.

Ранее стало известно, что с должности руководителя Министерства финансов был уволен Игорь Уманский.