На Украине назначили нового министра финансов

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Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.
На Украине назначили нового министра финансов
  • © Volodymy Tarasov/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Громадське».

Отмечается, что за его назначение проголосовали 256 депутатов.

Марченко находится на государственной службе с 2002 года.

Ранее стало известно, что с должности руководителя Министерства финансов был уволен Игорь Уманский.

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