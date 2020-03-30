На Украине назначили нового министра финансов
Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.
- © Volodymy Tarasov/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Громадське».
Отмечается, что за его назначение проголосовали 256 депутатов.
Марченко находится на государственной службе с 2002 года.
Ранее стало известно, что с должности руководителя Министерства финансов был уволен Игорь Уманский.
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