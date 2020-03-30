На Украине уволены главы Минздрава и Минфина

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Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения. Решение было принято на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта.
На Украине уволены главы Минздрава и Минфина
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Как сообщает телеканал «112 Украина», за соответствующее постановление проголосовал 271 народный депутат.

В ходе этого же заседания с должности руководителя Министерства финансов был уволен Игорь Уманский. Решение поддержали 249 депутатов.

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