На Украине уволены главы Минздрава и Минфина
Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения. Решение было принято на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта.
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Как сообщает телеканал «112 Украина», за соответствующее постановление проголосовал 271 народный депутат.
В ходе этого же заседания с должности руководителя Министерства финансов был уволен Игорь Уманский. Решение поддержали 249 депутатов.
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